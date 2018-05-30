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"Не говорите маме": на момент аварии у Зайцевой не было с собой водительских прав

STYLERLIFE        30.05.2018 - 16:55
Фото: Алена Зайцева (Мариенко Андрей / УНИАН)
Фото: Алена Зайцева (Мариенко Андрей / УНИАН)

Также на видео можно услышать разговоры полицейских, которые говорят, что она ехала на "красный"

Киевский райсуд Харькова продолжил судебное слушание дела о ДТП, где погибли шесть человек и еще пятеро пострадали. Об этом передает 057.ua.

В ходе заседания стороны ознакомились с двумя видеозаписями с бодикамер патрульных, которые работали на месте аварии.

Фото: Алена Зайцева на заседании суда (057.ua)

На видео зафиксировано, как обвиняемая - Алена Зайцева - говорит патрульному, что у нее нет при себе документов и их сейчас должны привезти.

"Ну забыла документы, ну и что?" – спорит друг Зайцевой с полицейским, что слышно на видео.  Он утверждает, что сейчас все необходимые бумаги привезут, так как Зайцева забыла их дома. 

Фото: Зайцева на заседании суда (057.ua)

Полицейский: "Значит, нельзя было выезжать".

"Не говорите маме", – говорила Зайцева полицейским сразу после аварии.

Также на видео можно услышать разговоры полицейских.

"Она ехала на красный", - говорят патрульные.

На вопрос журналистов, почему была без прав, Зайцева отвернулась и отвечать отказалась.

Ранее сообщалось, что повторная экспертиза не нашла в анализах Алены Зайцевой опиатов, но первичный анализ показал наличие опиатов в ее анализах.

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Теги: ДТП, Алена Зайцева
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