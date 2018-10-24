"Не мають можливості вчитися": в мережі розповіли, як діти добираються до школи в Горі під Києвом

Колаж (РБК-Україна)

В село Чубинське своєї школи немає, тому учням щодня доводиться їздити в інший населений пункт на навчання

Для кого-то похід дитини в школу – проста ранкова "процедура", однак це не відноситься до дітей з села Чубинське Київської області. Щодня школярів доводиться відвозити на уроки, роблячи багато кілометрів шляху в далеке село Гора. Інформацію про це і розповідь про те, які труднощі доводиться долати учням по дорозі в школу, написала Євгенія Чипишева на Facebook в паблицi "Громада сіл Чубинське, Б. Олександрівка, М. Олександрівка, Безуглівка".

"Будній день дітей з далекого села Чубинське (12 км. від столиці) починається з великої надії доїхати до Горської школи. На фото вісім чоловік в машині (ще одна дівчинка сьогодні не прийшла). Молимося, щоб машина не заглохла (Жигулі. 2006 року випуску) і боїмося зими, тому що взимку погано заводиться", - написала в повідомленні Євгенія.

Жінка в пості підкреслила те, що, по всій імовірності, дані проблеми ніхто не збирається вирішувати. За її словами, гроші на школу в селі Чубинське вкрав Янукович, або його брат, а терміни місцевих, районних та столичних чиновникiв теж обмежені, тому займатися якоюсь школою або автобусом дітей нiколи.

"Дай бог їм ще покерувати, бо ще бідними підуть на пенсію, а пiддепутатики, які теж могли б хоч питання на сесіях піднімати, живуть іншими мріями. Їм багато не треба, шматочок земельки в Чубинському або в Олександрівці та швидко продати, тому що вибори на носі, хто його знає, що завтра буде", - розповіла дівчина публікації.

Фото з публікації (facebook.com/Chubynske)

Далі Євгенiя Чипишева пише про те, що, мовляв, "цей текст журналістам навіть друкувати не вигідно", вказуючи на те, що тема дітей під Києвом, що не мають можливості вчитися, нікого не цікавить.

"Подумаєш, за це не платять, от, якщо б попрославляти чергового депутата на сторінках своєї газети, то там хоч заплатять... Тому сприймайте цю статтю як розважальну, я їй дала назву "Добре, що хоч у когось гірше, у мене не все так погано....". У нас таке люди люблять. Шкода, що дітям, коли вони намагаються "запхатися" в машину, не до розваг і ще дуже прикро, що дорога в Європу їм запам'ятається такою тернистою, важкої та далекої, тому що буде асоціюватися з дорогою в школу", - розсердилася дівчина.

Фото з публікації (facebook.com/Chubynske)

На закінчення публікації Чипишева зазначила, що батьки і діти сподіваються, що жінка на восьмому місяці вагітності, яка водить Жигулі, народить дитину не раніше зимових канікул, тому що діти пропустять заняття.

Дівчина з гіркотою відзначила, що в іншому випадку у майбутньої мами буде всього п'ять днів для того, щоб оговтатися після пологів і купити авто крісло для новонароджених.

"Хай звикає до наших буднiв. Ось тільки питання, куди його класти. На крайній випадок школярі на колінах будуть тримати, нам не звикати.... Слава УКРАЇНІ!", - закінчила текст публікації Євгенiя Чипишева.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/Chubynske)

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Відео: РБК-Україна