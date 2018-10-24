"Не имеют возможности учиться": в сети рассказали, как дети добираются до школы в Горе под Киевом

Коллаж (РБК-Украина)

В село Чубинское своей школы нет, потому ученикам ежедневно приходится ездить в другой населенный пункт на учебу

Для кого-то поход ребенка в школу – простая утренняя "процедура", однако это не относится к детям из села Чубинское в Киевской области. Ежедневно школьников приходится отвозить на уроки, проделывая много километров пути в далекое село Гора. Информацию об этом и рассказ о том, какие еще сложности приходится преодолевать ученикам по дороге в школу, написала Евгения Чипишева на Facebook в паблике "Община сел Чубинское, Б.Александровка, М. Александровка, Безугловка".

"Будний день детей из далекого села Чубинское (12 км.от столицы) начинается с большой надежды доехать до Горской школы. На фото восемь человек в машине (еще одна девочка сегодня не пришла). Молимся, чтобы машина не заглохла (Жигули. 2006 года выпуска) и боимся зимы, потому что зимой плохо заводится", - написала в сообщении Евгения.

Женщина в посте подчеркнула то, что, по всей вероятности, данные проблемы никто не собирается решать. По ее словам, деньги на школу в селе Чубинское украл Янукович, или его брат, а сроки местных, районных и столичных чиновников тоже ограничены, поэтому заниматься какой-то школой или автобусом детей некогда.

"Дай бог им еще поуправлять, потому что еще бедными уйдут на пенсию, а поддепутатики, которые тоже могли бы хоть вопрос на сессиях поднимать, живут другими мечтами. Им много не надо, кусочек землицы в Чубинском или в Александровке и быстро продать, потому что выборы на носу, кто его знает, что завтра будет", - рассказала в публикации девушка.

Фото из публикации (facebook.com/Chubynske)

Далее Евгения Чипишева пишет о том, что, мол, "этот текст журналистам даже печатать не выгодно", указывая на то, что тема детей под Киевом, не имеющих возможности учиться, никого не интересует.

"Подумаешь, за это не платят, вот, если бы попрославлять очередного депутата на страницах своей газеты, то там хоть заплатят... Поэтому воспринимайте эту статью как развлекательную, я ей дала название "Хорошо, что хоть у кого-то хуже, у меня не все так плохо....". У нас такое люди любят. Жаль, что детям, когда они пытаются "запихнуться" в машину, не до развлечений и еще очень обидно, что дорога в Европу им запомнится такой тернистой, тяжелой и далекой, потому что будет ассоциироваться с дорогой в школу", - раздосадовалась девушка.

Фото из публикации (facebook.com/Chubynske)

В заключение публикации Чипишева отметила, что родители и дети надеются, что женщина на восьмом месяце беременности, которая водит Жигули, родит ребенка не ранее зимних каникул, потому что дети пропустят занятия.

Девушка с горечью отметила, что в противном случае у будущей мамы будет всего пять дней для того, чтобы прийти после родов в себя и купить авто кресло для новорожденных.

"Пусть привыкает к нашим будням. Только вот вопрос, куда его класть. На крайний случай школьники на коленях будут держать, нам не привыкать.... Слава УКРАИНЕ!", - закончила текст публикации Евгения Чипишева.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/Chubynske)

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Видео: РБК-Украина