"Не перша жертва": у Дніпрі жорстоко побили дівчинку

Фото: slyxi.com twitter

У даний момент мама постраждалої шукає свідків

Вчора, 30 липня, у Дніпрі була жорстоко побита кількома підлітками дівчинка Єлизавета. Мама постраждалої Ірина Носенко шукає свідків інциденту. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, потрібна ваша допомога! Годину тому була жорстоко побита моя дочка Ліза! Побита підлітками. Дуже прошу, хто був свідком цього жорстокого побиття, відгукніться! Допоможіть знайти цю...! Це сталося на пр. Слобожанський р-н автосалону Хюндай", - написано в публікації.

Фото: постраждала Ліза (facebook.com/profile.php?id=100010808977456)

Також Ірина розповіла, що її дочка отримала струс головного мозку, забій хребта, садна та забої.

Зараз дівчинка перебуває в обласній дитячій лікарні.

В коментарях до посту мама потерпілої додала, що інцидент стався, коли її дочка дивилася за дітьми біля під'їзду. "Ліза няньчила малюків біля під'їзду. Але Ліза не перша жертва у цієї тварюки", - написала вона.

Користувачі обурені даною подією і в жаху від того, як таке могло статися.

"Пропав дар мови у мене", "Що ж це таке коїться", "О Господи, за що так?", "Сумно, стільки дитині довелося пережити, бажаю одужання", "Немає слів", "Напишіть, де і коли це сталося. Простіше шукати буде", - написали вони.

Скріншоти коментарів (facebook.com/profile.php?id=100010808977456)

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