"Не припиняємо боротися": українцям нагадали про політв'язня Кольченко

Фото: (president gov.ua)

У понеділок, 26 листопада Олександру виповнилося 29 років

Український політв'язень Олександр Кольченко вже п'ятий рік перебуває під арештом у застінках російських казематів. Про це українцям нагадав Петро Порошенко на своїй сторінці в Twitter.

"Сьогодні українцю Олександру Кольченко виповнюється 29 років. Це п'ятий день народження, який він змушений зустріти у застінках російських казематів, де його за надуманими звинуваченнями утримує кремлівський режим. Ми не припиняємо боротися за твоє визволення!" - написано в пості.

Скріншот поста: (twitter.com/poroshenko)

Нагадаємо, Кольченко заарештований 16 травня 2014 року Федеральною службою безпеки Російської Федерації за звинуваченням у тероризмі. 25 серпня 2015 року засуджений в Росії до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Ми писали, що український політв'язень Олександр Кольченко написав листа підтримки українському режисеру Олегу Сенцову, який нещодавно припинив голодування. Він закликав Олега Сенцова не впадати у відчай і видужувати.

Відзначимо, що в липні мати Олександра Кольченко, незаконно утримується в Російській Федерації (РФ), отримала дозвіл на побачення з сином і прибула в Челябінськ.

Також повідомлялося, що справи українських політичних в'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченко знаходяться на особливому контролі Міністерства закордонних справ України.

До речі, в даний час в Російській Федерації містяться 27 громадян України, справи яких знаходяться в пріоритетному полі зору МЗС та керівництва держави. Справи цих українців є політично мотивованими.

Відео: РБК-Україна