"Не прекращаем бороться": украинцам напомнили о политзаключенном Кольченко

Фото: (president gov.ua)

В понедельник, 26 ноября Александру исполнилось 29 лет

Украинский политзаключенный Александр Кольченко уже пятый год находится под арестом в застенках российских казематов. Об этом украинцам напомнил Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

"Сегодня украинцу Александру Кольченко исполняется 29 лет. Это пятый день рождения, который он вынужден встретить в застенках российских казематов, где его по надуманным обвинениям удерживает кремлевский режим. Мы не прекращаем бороться за твое освобождение!" - написано в посте.

Скриншот поста: (twitter.com/poroshenko)

Напомним, Кольченко арестован 16 мая 2014 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации по обвинению в терроризме. 25 августа 2015 года приговорён в России к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Мы писали, что украинский политзаключенный Александр Кольченко написал письмо поддержки украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который недавно прекратил голодовку. Он призвал Олега Сенцова не отчаиваться и выздоравливать.

Отметим, что в июле мать Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в Российской Федерации (РФ), получила разрешение на свидание с сыном и прибыла в Челябинск.

Также сообщалось, что дела украинских политических заключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко находятся на особом контроле Министерства иностранных дел Украины.

К слову, в настоящее время в Российской Федерации содержатся 27 граждан Украины, дела которых находятся в приоритетном поле зрения МИД и руководства государства. Дела этих украинцев являются политически мотивированными.

Видео: РБК-Украина