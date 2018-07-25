Невідому речовину скидають в море недалеко від Очакова: в мережі показали шокуючі кадри

Фото: Очаків (wikipedia.org/wiki/Очаків)

Мешканці міста занепокоєні ситуацією

Недалеко від міста Очаків, що в Миколаївській області, і Кінбурнської коси, в морі регулярно скидаються невідомі речовини темно-сірого кольору. Про це повідомляє видання "Очаков.Net", посилаючись на заяви місцевих жителів. В мережі також поширюється відеодоказ даного факту.

Мешканці Очакова всерйоз стурбовані небезпечною екологічною ситуацією, яка останнім часом склалася в їх регіоні.

На відео, яке на своєму YouTube-каналі опублікував Moy Gorod, видно судно "Berill", яке стоїть на якорі в районі острова Травневий, що недалеко від Очакова. Воно скидало невідому речовину у воду.

Відео: Очаков.Net: відходи в море біля Очакова (youtube.com/Moy Gorod)

"За нашою інформацією, надходили повідомлення в службу портового нагляду в м. Очаків, поліцію та ГУ ДСНС в Миколаївській області та відділення інспекторів прикордонної служби "Очаків", але до сьогодні не прийнято жодних заходів з припинення забруднення водного середовища", - повідомили місцеві жителі видання.

Також вони звернули увагу керівництва Очаківського району Миколаївської області, що на очах у всіх відбувається свавілля з забрудненням вод Чорного моря, що несе небезпеку для самих мешканців і для мешканців моря.

Нагадаємо, 6 липня в Геленджику стався прорив центральної каналізації, в результаті чого стічні води течуть в море. І без того на порожніх пляжах стало ще менше людей: вода змінила колір на характерний коричневий, а запах не дає підійти до берега.

Також ми повідомляли про те, що експерти розповіли про критичний стан українських водойм.

Раніше Styler писав, що на узбережжі Чорного моря зафіксували незвичайне явище. Над морем пронеслося відразу два смерчі – чорний і білий.

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