Неизвестное вещество сбрасывают в море недалеко от Очакова: в сети показали шокирующие кадры

Фото: Очаков (wikipedia.org/wiki/Очаків)

Жители города обеспокоены ситуацией

Недалеко от города Очаков, что в Николаевской области, и Кинбурнской косы, в море регулярно скидываются неизвестные вещества темно-серого цвета. Об этом сообщает издание "Очаков.Net", ссылаясь на заявления местных жителей. В сети также распространяется видеодоказательство данного факта.

Жители Очакова всерьез обеспокоены опасной экологической ситуацией, которая в последнее время сложилась в их регионе.

На видео, которое на своем YouTube-канале опубликовал Moy Gorod, видно судно "Berill", которое стоит на якоре в районе острова Майский, что недалеко от Очакова. Оно сбрасывало неизвестное вещество в воду.

Видео: Очаков.Net: отходы в море возле Очакова (youtube.com/Moy Gorod)

"По нашей информации, поступали сообщения в службу портового надзора в г. Очаков, полицию и ГУ ГСЧС в Николаевкой области и отделения инспекторов пограничной службы "Очаков", но до сегодня не принято никаких мер по пресечению загрязнения водной среды", - сообщили местные жители изданию.

Также они обратили внимание руководства Очаковского района и Николаевской области, что на глазах у всех происходит беспредел с загрязнением вод Черного моря, что несет опасность для самих жителей и для обитателей моря.

Напомним, 6 июля в Геленджике произошел прорыв центральной канализации, в результате чего сточные воды текут в море. И без того на пустых пляжах стало еще меньше людей: вода изменила цвет на характерный коричневый, а запах не дает подойти к берегу.

Также мы сообщали о том, что эксперты рассказали о критическом состоянии украинских водоемов.

Ранее Styler писал, что на побережье Черного моря зафиксировали необычное явление. Над морем пронеслось сразу два смерча – черный и белый.

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