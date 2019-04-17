Необґрунтована жорстокість: в Олександрії розгорівся скандал через бультер'єра

В Олександрії Кіровоградської області розгорається скандал між власниками бультер'єра і поліцією. Співробітники правоохоронних органів застрелили молодого пса, а господарі стверджують, що собака була зовсім не агресивною. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

В той день бультер'єр на ім'я Макс вискочив через хвіртку, яку забув закрити його юний 11-річний господар Микита. Пес, вирвавшись на волю, побігав по вулицях і забіг на територію місцевого училища культури.

"Микита відразу побіг за ним. Подзвонив мені, сказав, що Макс втік і я пішла його шукати. Він не був агресивним. Він живе разом з Микитою, спить з ним в ліжку", - розповіла власниця бультер'єра.

Бультер'єр Макс (скріншот)

На території училища бультер'єр забіг у вольєр до місцевого пса Кулька і вони зчепилися. Розборонити собак не вдалося, і перелякані співробітники училища викликали поліцію.

"Ми вже боялися, щоб він звідти не вийшов ніколи, адже дітей повний двір. Поліція вистрілила один раз, він не відреагував, це бійцівська собака, не відпустила, вистрілили другий раз, і вона відпустила", - розповіла працівниця училища.

На місце трагедії прибігли волонтери міської організації захисту тварин. Вони несли пса на руках до ветеринара, щоб врятувати. Але Макс не вижив.

Представник міської організації захисту тварин сказала, що поліцейські не повинні були відразу хапатися за зброю, вони могли викликати волонтерів і трагедії можна було б уникнути. Вона повідомила, що швидше за все поліцейський, який стріляв був у паніці, бо бачив породисту собаку, бійцівську.

Однак у поліції стверджують, що діяли цілком законно. Начальник Олександрійського відділу поліції Володимир Хвостов повідомив, що це він дав наказ застосувати зброю.

"Я приймав це рішення. Мені інспектори подзвонили, запитали, як бути, вона кидається. Я сказав, що якщо бачать підстави для законного використання зброї, то щоб застосовували", - сказав Хвостів.

Поліція хоче притягнути до відповідальності власників бультер'єра за те, що не угледіли за собакою. А власники пса в свою чергу вже написали скаргу на дії патрульних в прокуратуру.

В Олександрії поліцейські застрелили молодого домашнього пса (YouTube/ТСН)

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