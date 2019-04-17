Необоснованная жестокость: в Александрии разгорелся скандал из-за бультерьера

В Александрии Кировоградской области разгорается скандал между владельцами бультерьера и полицией. Сотрудники правоохранительных органов застрелили молодого пса, а хозяева утверждают, что собака была совершенно не агрессивной. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В тот день бультерьер по имени Макс выскочил через калитку, которую забыл закрыть его юный 11-летний хозяин Никита. Пес, вырвавшись на волю, побегал по улицам и забежал на территорию местного училища культуры.

"Никита сразу побежал за ним. Позвонил мне, сказал, что Макс убежал и я пошла его искать. Он не был агрессивным. Он живет вместе с Никитой, спит с ним в постели", - рассказала владелица бультерьера.

Бультерьер Макс (скриншот)

На территории училища бультерьер забежал в вольер к местному псу Кульку и они сцепились. Разнять собак не удалось, и перепуганные сотрудники училища вызвали полицию.

"Мы уже боялись, чтобы он оттуда не вышел никогда, ведь детей полный двор. Полиция выстрелила один раз, он не отреагировал, это собака бойцовская, не отпустила, выстрелили второй раз, и она отпустила", - рассказала работница училища.

На место трагедии прибежали волонтеры городской организации защиты животных. Они несли пса на руках к ветеринару, чтобы спасти. Но Макс не выжил.

Представитель городской организации защиты животных сказала, что полицейские не должны были сразу хвататься за оружие, они могли вызвать волонтеров и трагедии можно было бы избежать. Она сообщила, что скорее всего полицейский, который стрелял был в панике, потому что видел породистую собаку, бойцовскую.

Однако в полиции утверждают, что действовали вполне законно. Начальник Александрийского отдела полиции Владимир Хвостов сообщил, что это он дал приказ применить оружие.

"Я принимал это решение. Мне инспекторы позвонили, спросили, как быть, она бросается. Я сказал, что если видят основания для законного использования оружия, то чтоб применяли", - сказал Хвостов.

Полиция хочет привлечь к ответственности владельцев бультерьера за то, что не усмотрели за собакой. А владельцы пса в свою очередь уже написали жалобу на действия патрульных в прокуратуру.

В Александрии полицейские застрелили молодого домашнего пса (YouTube/ТСН)

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