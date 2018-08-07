Юрист розповів про відповідальність школярок, які побили дівчинку в Одесі

Колаж РБК-Україна

Юрист вважає, що дівчаткам не загрожує серйозне покарання

Моторошне избиение 15-річний Соні школярками в Одесі потрясло всю Україну після того, як відео інциденту потрапило в мережу. Юрист Ростислав Кравець пояснив, яке покарання загрожує підліткам, які побили ровесницю. Про це передає Newsone.

Він вважає, що дівчаткам не загрожує серйозне покарання, адже до кримінальної відповідальності в нашій країні залучають з 14 років. За словами юриста, інцидент, незважаючи на всю серйозність, не може кваліфікуватися як кримінальний злочин.

"На сьогоднішній день кримінальна відповідальність настає з 14 років за певні види злочинів. У цьому випадку дії школярок не підпадають під кримінальний злочин, тому що ніхто серйозно не постраждав. У законодавстві передбачається тільки накладання штрафу на батьків з-за того, що вони погано виконують свої батьківські обов'язки", - сказав юрист.

Кравець зазначив, що в Україні зараз існують спецінтернати для перевиховання підлітків, але, на його думку, це дуже суворе покарання для дівчаток.

"Тут немає складу кримінального злочину, навіть якщо все знімалося на камеру і всі були б повнолітніми. Це буде хуліганство", - додав юрист.

Ростислав підкреслив, що в цьому випадку законодавство України передбачає лише адміністративну відповідальність.

За його словами, цей інцидент – "дзвіночок" для українців, щоб ті стали уважніше стежити за своїми дітьми.

Відео: Юрист Ростислав Кравець про відповідальність підлітків, які побили школярку (youtube.com/NEWSONE)

Раніше з'явилися деталі про школярок, побили ровесницю в Одесі. У свою чергу, побита однолітками школярка з Одеси теж розповіла про подію.

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