Юрист рассказал об ответственности школьниц, которые избили девочку в Одессе

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Юрист считает, что девочкам не грозит серьезное наказание

Жуткое избиение 15-летний Сони школьницами в Одессе потрясло всю Украину после того, как видео инцидента попало в сеть. Юрист Ростислав Кравец объяснил, какое наказание грозит подросткам, которые избили ровесницу. Об этом передает Newsone.

Он считает, что девочкам не грозит серьезное наказание, ведь к уголовной ответственности в нашей стране привлекают с 14 лет. По словам юриста, инцидент, несмотря на всю серьезность, не может квалифицироваться как уголовное преступление.

"На сегодняшний день уголовная ответственность наступает с 14 лет за определенные виды преступлений. В этом случае действия школьниц не подпадают под уголовное преступление, потому что никто серьезно не пострадал. В законодательстве предусматривается только накладывание штрафа на родителей из-за того, что они плохо исполняют свои родительские обязанности", - сказал юрист.

Кравец отметил, что в Украине сейчас существуют специнтернаты для перевоспитания подростков, но, по его мнению, это очень строгое наказание для девочек.

"Здесь нет состава уголовного преступления, даже если все снималось на камеру и все были бы совершеннолетними. Это будет хулиганство", - добавил юрист.

Ростислав подчеркнул, что в этом случае законодательство Украины предусматривает только административную ответственность.

По его словам, этот инцидент – "звоночек" для украинцев, чтобы те стали внимательнее следить за своими детьми.

Видео: Юрист Ростислав Кравец об ответственности подростков, избивших школьницу (youtube.com/NEWSONE)

Ранее появились детали о школьницах, избивших сверстницу в Одессе. В свою очередь, избитая сверстницами школьница из Одессы тоже рассказала о происшествии.

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