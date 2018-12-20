"Невже так складно": співачка з США обурилася російській мові в готелі Києва

Колаж РБК-Україна

Брія Блессінг опублікувала відповідне відеозвернення в соціальній мережі

Популярна виконавиця з США Брія Блессінг, яка стала відомою після участі в одному з талант-шоу України, обурена хамським обслуговуванням у київському готелі. Про це співачка повідомила в Facebook.

Брія Блессінг повідала історію про те, як, зателефонувавши в один з готелів Києва, вона отримала відмову спілкуватися українською мовою. В якому саме готелі стався інцидент дівчина промовчала.

"Це просто чудово, коли я дзвоню в готель в Києві, я з нею розмовляю українською, вона зі мною - російською. Після кількох хвилин я кажу:" Я вибачаюся. Я американка. Я російську дуже погано розумію. А вона продовжує зі мною по-російськи говорити", - обурюється співачка.

Також співачка додала, що у неї немає претензій до російськомовних українців, проте можна було просто спілкуватися рідною мовою хоча б з іноземцями, які не вивчали російську.



"Кияни, українці, ви хочете говорити російською, будь ласка, ви вільні люди. Але розумійте, що у вас є іноземці, які, приїжджаючи в Україну, вивчили українську мову. Дивно, правда? Коли іноземка розмовляє з вами українською і каже, що їй важко російською, переходьте вже з нею на українську мову, хіба це так складно? "- сказала вона.

Нагадаємо, що у Дніпрі засікли таксиста-фаната "російського світу".

До речі, російські пропагандисти використовували у своїй передачі розповідь чоловіка про ненависть до російськомовних в Житомирі.

Раніше ми писали про те, що у Києві затримали любителя "російського світу".