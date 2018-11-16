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"Сказала, что позвоню в СБУ": в Днепре разъезжает таксист с атрибутами страны-агрессора

STYLERЖизнь    16.11.2018 - 14:30
"Сказала, что позвоню в СБУ": в Днепре разъезжает таксист с атрибутами страны-агрессора
Фото: РБК-Украина

Такси "Десяточка" шокировало женщину своим обслуживанием

15 ноября жительница Днепра, опаздывая по делам, вызвала такси "Десяточка", которое никогда ее не подводило. Однако, в этот раз все сложилось не так, как ожидалось. За девушкой приехал специфический водитель. Об этом сообщает Оксана Белоус на своей странице в Facebook.

Как только Оксана села в такси, сразу же заметила, что машина была с российской атрибутикой, а у самого водителя на голове красовалась шапка-кубанка. Далее мужчина начал рассказывать пассажирке, что ждет наших, заставляя угадывать, кто такие "наши".

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ ÐÐºÑÐ°Ð½Ð¸ ÐÐµÐ»Ð¾ÑÑ.Фото: (facebook.com/Оксана Белоус)

От ответа девушки зависело повезет он ее или нет. Днепрянка не растерялась и сказала, что сейчас позвонит в СБУ, чтобы он все повторил. Только после этого таксист утих.

&quot;Сказала, что позвоню в СБУ&quot;: в Днепре разъезжает таксист с атрибутами страны-агрессора

Скриншот поста: (facebook.com/Оксана Белоус)

Напомним, что в Днепре водитель представился таксистом и повез девушек в неизвестном направлении.

Мы писали, что в Днепре мужчина крушил припаркованные на тротуаре автомобили. Инцидент произошел днем на глазах у прохожих.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Полковой неизвестные подожгли автомобиль Volkswagen Tiguan, который стоял около входа в подъезд жилого дома.

Видео: РБК-Украина

 

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