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В Днепре водитель представился таксистом и повез девушек в неизвестном направлении

STYLERЖизнь    16.11.2018 - 09:46
В Днепре водитель представился таксистом и повез девушек в неизвестном направлении
Фото: РБК-Украина

Во время задержания выяснилось, что мужчина был пьян

14 ноября, около 5 часов утра на Набережной Заводской патрульные остановили Hundai Accent, так как водитель нарушил ПДД. Оказалось, что мужчина выпил и развозил незнакомых девушек, представляясь таксистом. Об этом в Facebook сообщила патрульная полиция.

Полиция заметила автомобиль Hundai Accent, который при изменении направления движения не включил указатели поворота. Его остановили. После чего обнаружили, что мужчина пьян и предложили освидетельствование. Алкотестер подтвердил, что в крови водителя алкоголь. На гражданина составили постановление по причине управления в состоянии опьянения и нарушения ПДД.

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Чуть позже инспекторы заметили, что в автомобиле находятся юные девушки. Они сообщили, что отдыхали в клубе, а потом вызвали такси. К ним подъехал указанный автомобиль и они в него сели.

Однако, когда им позвонили из службы такси, выяснилось, что они перепутали авто, сели к незнакомому мужчине и едут не в том направлении, в котором хотели. Благодаря полицейским, которые остановили автомобиль, гражданки смогли спокойно попасть в дом.

Напомним, что в Харькове в результате ДТП с военной "скорой" пострадали три человека

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Видео: РБК-Украина

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