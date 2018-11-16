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У Дніпрі водій представився таксистом і повіз дівчат у невідомому напрямку

STYLERЖиття    16.11.2018 - 09:46
У Дніпрі водій представився таксистом і повіз дівчат у невідомому напрямку
Фото: РБК-Україна

Під час затримання з'ясувалося, що чоловік був п'яний

14 листопада, близько 5 години ранку на Набережній Заводській патрульні зупинили Hundai Accent, так як водій порушив ПДР. Виявилося, що чоловік випив і розвозив незнайомих дівчат, представляючись таксистом. Про це у Facebook повідомила патрульна поліція.

Поліція помітила автомобіль Hyundai Accent, який при зміні напрямку руху не включив покажчики повороту. Його зупинили. Після чого виявили, що чоловік п'яний і запропонували огляд. Алкотестер підтвердив, що в крові водія алкоголь. На громадянина склали постанову через керування у стані сп'яніння та порушення правил дорожнього руху.

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Трохи пізніше інспектори помітили, що в автомобілі знаходяться юні дівчата. Вони повідомили, що відпочивали в клубі, а потім викликали таксі. До них під'їхав зазначений автомобіль і вони в нього сіли.

Проте, коли їм зателефонували зі служби таксі, з'ясувалося, що вони переплутали авто, сіли до незнайомого чоловіка і їдуть не в тому напрямку, що хотіли. Завдяки поліцейським, які зупинили автомобіль, громадянки змогли спокійно потрапити в будинок.

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Відео: РБК-Україна

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