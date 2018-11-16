"Сказала, що подзвоню в СБУ": у Дніпрі роз'їжджає таксист з атрибутами країни-агресора

Фото: РБК-Україна

Таксі "Десяточка" шокувало жінку своїм обслуговуванням

15 листопада мешканка Дніпра, спізнюючись по справах, викликала таксі "Десяточка", яке ніколи її не підводило. Проте, цього разу все склалося не так, як очікувалося. За дівчиною приїхав специфічний водій. Про це повідомляє Оксана Білоус на своїй сторінці у Facebook.

Як тільки Оксана сіла в таксі, відразу ж помітила, що машина була з російської атрибутикою, а у самого водія на голові красувалася шапка-кубанка. Далі чоловік почав розповідати пасажирці, що чекає наших, змушуючи вгадувати, хто такі "наші".

Фото: (facebook.com/Оксана Білоус)

Від відповіді дівчини залежало повезе він її у призначене місце чи ні. Дніпрянка не розгубилася і сказала, що зараз подзвонить в СБУ, щоб він все повторив. Тільки після цього таксист стих.

Скріншот поста: (facebook.com/Оксана Білоус)

Нагадаємо, що у Дніпрі водій представився таксистом і повіз дівчат в невідомому напрямку.

Ми писали, що у Дніпрі чоловік трощив припарковані на тротуарі автомобілі. Інцидент стався вдень на очах у перехожих.

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Відео: РБК-Україна