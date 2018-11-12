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В Днепре мужчина крушил припаркованные на тротуаре автомобили

STYLERПроисшествия    12.11.2018 - 17:18

Видео: YouTube / ТСН

В Днепре мужчина с собакой длинной палкой крушил припаркованные на тротуаре автомобили. Инцидент произошел днем на глазах у прохожих, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что первой "жертвой" стал Porsche Cayenne, оставленный на проезжей части. Затем под раздачу попали еще 2 автомобиля, припаркованные на тротуаре. Водителей в машинах не было. 

Нападение сняли очевидцы. Они же вызвали полицию и задержали мужчину, которого позже доставили в райотделение.

В Днепре мужчина крушил припаркованные на тротуаре автомобили

Скрин: YouTube / ТСН

Как выяснилось, 31-летний мужчина, устроивший расправу над неправильно припаркованными авто, был пьян. Объяснить свои действия он не смог. 

Пса, который сопровождал "автовандала", передали в приют.

В Днепре мужчина крушил припаркованные на тротуаре автомобили

Скрин: YouTube / ТСН

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Полковой неизвестные подожгли автомобиль Volkswagen Tiguan, который стоял около входа в подъезд жилого дома.

Напомним, что Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины хочет запретить организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов. 

Мы также писали о том, что 25 октября в Бердичеве пассажиры маршрутки стали свидетелями опасного происшествия, в котором едва не пострадало около 20 человек. Причиной стало нападение водителя с битой

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Видео: РБК-Украина

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