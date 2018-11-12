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У Дніпрі чоловік трощив припарковані на тротуарі автомобілі

STYLERПодії    12.11.2018 - 17:18

Відео: YouTube / ТСН

У Дніпрі чоловік з собакою довгою палицею трощив припарковані на тротуарі автомобілі. Інцидент стався вдень на очах у перехожих, йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що першою "жертвою" став Porsche Cayenne, залишений на проїжджій частині. Потім під роздачу потрапили ще 2 автомобілі, припарковані на тротуарі. Водіїв у машинах не було.

Напад зняли очевидці. Вони ж викликали поліцію та затримали чоловіка, якого доставили до райвідділку.

У Дніпрі чоловік трощив припарковані на тротуарі автомобілі

Скрін: YouTube / ТСН

Як з'ясувалося, 31-річний чоловік, який влаштував розправу над неправильно припаркованими авто, був п'яний. Пояснити свої дії він не зміг.

Пса, який супроводжував "автовандала", передали у притулок.

У Дніпрі чоловік трощив припарковані на тротуарі автомобіліСкрін: YouTube / ТСН

Раніше повідомлялося, що в Києві на вулиці Полковій невідомі підпалили автомобіль Volkswagen Tiguan, який стояв біля входу в під'їзд житлового будинку.

Нагадаємо, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України хоче заборонити організацію парковок для автомобілів усередині нових житлових кварталів.

Ми також писали про те, що 25 жовтня в Бердичеві пасажири маршрутки стали свідками небезпечного пригоди, в якому ледь не постраждало близько 20 осіб. Причиною стало напад водія з битою.

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Відео: РБК-Україна

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