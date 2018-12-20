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"Неужели так сложно": певица из США возмутилась русскому языку в отеле Киева

STYLERЖизнь    20.12.2018 - 11:15
"Неужели так сложно": певица из США возмутилась русскому языку в отеле Киева
Коллаж РБК-Украина

Брия Блессинг опубликовала соответствующее видеообращение в социальной сети

Популярная исполнительница из США Брия Блессинг, которая стала известна после участия в одном из талант-шоу Украины, возмущена хамским обслуживанием в киевском отеле. Об этом певица проинформировала в Facebook.

Брия Блессинг поведала историю о том, как, позвонив в один из отелей Киева, она получила отказ общаться на украинском языке. В какой именно гостинице произошел инцидент девушка умолчала.

"Это просто чудесно, когда я звоню в гостиницу в Киеве, я с ней разговариваю на украинском, она со мной - на русском. После нескольких минут я говорю:" Я извиняюсь. Я американка. Я русский очень плохо понимаю. А она продолжает со мной по-русски говорить", - возмущается певица.

Также певица добавила, что у нее нет претензий к русскоязычным украинцам, однако можно было просто общаться на родном языке хотя бы с иностранцами, которые русский не изучали.
 
"Киевляне, украинцы, вы хотите говорить на русском, пожалуйста, вы свободные люди. Но понимайте, что у вас есть иностранцы, которые, приезжая в Украину, выучили украинский язык. Удивительно, правда? Когда иностранка разговаривает с вами на украинском и говорит, что ей трудно на русском, переходите уже с ней на украинский язык, это разве так сложно? " - сказала она.

Напомним, что в Днепре засекли таксиста-фаната "русского мира".

Кстати, российские пропагандисты использовали в своей передаче рассказ мужчины о ненависти к русскоговорящим в Житомире.

Ранее мы писали о том, что в Киеве задержали любителя "русского мира".

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