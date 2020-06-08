У Миколаєві дівчата купалися у фонтані і обсихали біля Вічного вогню

У Миколаєві дівчата купалися у фонтані (фото: pixabay.com)

У Миколаєві двоє дівчат купалися у фонтані, а потім сушилися біля Вічного вогню

У Миколаєві поведінка дівчат викликало шквал гніву користувачів мережі за те, що вони купалися у фонтані, а після цього вирішили сушитися біля Вічного вогню. Так молодь відзначила перший день роботи фонтанів на Соборній площі.

Компанія молодих людей, щоб обсохнути вирішила використовувати Вічний вогонь, який встановлений поруч з меморіалом героям десанту Костянтина Ольшанського, загиблим при звільненні Миколаєва від фашистських загарбників у 1944 році.

Відео інциденту було опубліковано у соцмережі Instagram. Користувачі мережі відреагували на нього по-різному. Деякі вважають, що дівчата не зробили нічого такого, а інші думають, що вони як мінімум некультурно себе ведуть.

У Миколаєві дівчини обсихають біля Вічного вогню (відео: instagram.com/h.nikolaev_)

Чекаємо скоро нове відео з вибаченнями і зеленкою на обличчі;

Нех*й що робити? Пішла, посуд помила, їсти приготувала. Сусідів погодуй, в тамбурі прибери;

Як на мене, нічого страшного в цьому немає;

Карантин пішов на користь. Все б нічого, але де маски, де дистанція?

Шизофренія не лікується;

На перший погляд здається, що в їх вчинках нічого страшного немає, і багато хто вважає, що якщо не вбили, не вкрали і т. д. значить нічого кримінального не сталося... Але це майбутнє, яке своєю поведінкою подає приклад нашим дітям... І поводитися так, як мінімум, не культурно;

Боже, з ким не буває люди веселилися, а ви так грубо ставитеся. Всі робили те, за що їм соромно, і вони вже скоріше всього сто раз пошкодували про те, що зробили. Просто роздули такий скандал з нічого. Мабуть, вам настільки зайнятися нічим, що ви вже готові накинутися на дітей.

Скріншоти з Instagram

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Автор: Роман Мирончук