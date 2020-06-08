В Николаеве девушки купались в фонтане и обсыхали у Вечного огня

В Николаеве девушки купались в фонтане (фото: pixabay.com)

В Николаеве две девушки купались в фонтане, а затем сушились у Вечного огня

В Николаеве поведение девушек вызвало шквал гнева пользователей сети за то, что они купались в фонтане, а после этого решили сушиться у Вечного огня. Так молодежь отметила первый день работы фонтанов на Соборной площади.

Компания молодых людей, чтобы обсохнуть решила использовать Вечный огонь, который установлен рядом с мемориалом героям десанта Константина Ольшанского, погибшим при освобождении Николаева от фашистских захватчиков в 1944 году.

Видео инцидента было опубликовано в соцсети Instagram. Пользователи сети отреагировали на него по-разному. Некоторые считают, что девушки не сделали ничего такого, а другие думают, что они как минимум некультурно себя ведут.

В Николаеве девушки обсыхали у Вечного огня (видео: instagram.com/h.nikolaev_)

Ждем скоро новое видео с извинениями и зеленкой на лице;

Нех*й что делать? Пошла, посуду помыла, кушать приготовила. Соседей покорми, в тамбуре убери;

Как по мне ничего страшного в этом нет;

Карантин пошел в пользу. Все бы ничего, но где маски, где дистанция?

Шизофрения не лечится;

На первый взгляд кажется, что в их поступках ничего страшного нет, и многие считают, что если не убили, не украли и т.д. значит ничего криминального не произошло... Но это будущее, которое своим поведением подает пример нашим детям... И вести себя так, как минимум, не культурно;

Боже с кем не бывает люди веселились, а вы так грубо относитесь. Все делали то за что им стыдно, и они уже скорее всего сто раз пожалели о том, что сделали. Просто раздули такой скандал из нечего. Видимо, вам настолько заняться нечем, что вы уже готовы набросится на детей.

Скриншоты с Instagram

Напомним, в Министерстве образования и науки Украины разъяснили, как будут призывать в армию выпускников в 2020 году.

Ранее мы писали о том, как украинские школьники отметили последний звонок.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Мирончук