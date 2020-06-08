В Николаеве девушки купались в фонтане и обсыхали у Вечного огня

В Николаеве две девушки купались в фонтане, а затем сушились у Вечного огня
В Николаеве поведение девушек вызвало шквал гнева пользователей сети за то, что они купались в фонтане, а после этого решили сушиться у Вечного огня. Так молодежь отметила первый день работы фонтанов на Соборной площади.
Компания молодых людей, чтобы обсохнуть решила использовать Вечный огонь, который установлен рядом с мемориалом героям десанта Константина Ольшанского, погибшим при освобождении Николаева от фашистских захватчиков в 1944 году.
Видео инцидента было опубликовано в соцсети Instagram. Пользователи сети отреагировали на него по-разному. Некоторые считают, что девушки не сделали ничего такого, а другие думают, что они как минимум некультурно себя ведут.
В Николаеве девушки обсыхали у Вечного огня (видео: instagram.com/h.nikolaev_)
Скриншоты с Instagram
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Автор: Роман Мирончук