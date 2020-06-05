Призыв в Украине в 2020 году: что будут делать со школьниками и выпускниками ВУЗов

Военный призыв в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В МОН разъяснили, как будут призывать в армию выпускников в 2020 году

Призыв в Украине в 2020 году был перенесен из-за пандемии коронавируса. Он должен был начаться в апреле, но его сместили на один месяц в связи с карантинными мероприятиями.

В конце 2019 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в Украине теперь могут призывать на воинскую службу мужчин с 18 лет. Как объяснили в Генштабе Вооруженных сил Украины, юноши 18-19 лет могут пойти служить в армию только по собственному желанию.

Из-за переноса призыва в 2020 году, а также дат проведения ВНО и экзаменов, украинцы обеспокоились, будут ли призывать на военную службу выпускников школ и высших учебных заведений. В МОН дали разъяснение.

"Учитывая обстоятельства смещения сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они это учли и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях", - объяснила и. о. главы МОН Любомира Мандзий в комментарии для Hromadske.

Она добавила, что министерства обсуждали вопрос с выпускниками школ и ВУЗов и решили освободить их от весеннего призыва.

"Мы говорили с коллегами для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", - разъяснила Мандзий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Генштабе дали разъяснение по призыву в армию украинцев с 18 лет.

А также мы сообщали о том, что призыв в армию в 2020 году перенесли из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Анна Шиканова