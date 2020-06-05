Призовв Україні у 2020 році: що будуть робити зі школярами та випускниками ВНЗ

Військовий призов в Україні (Колаж РБК-Україна)

У МОН пояснили, як будуть призивати в армію випускників у 2020 році

Призов в Україні у 2020 році був перенесений через пандемію коронавірусу. Він повинен був початися у квітні, але його змістили на один місяць у зв'язку з карантинними заходами.

В кінці 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким в Україні тепер можуть призивати на військову службу чоловіків з 18 років. Як пояснили в Генштабі Збройних сил України, юнаки 18-19 років можуть піти служити в армію тільки за власним бажанням.

Через перенесення призову у 2020 році, а також дат проведення ЗНО та іспитів, українці занепокоїлися, чи будуть призивати на військову службу випускників шкіл і вищих навчальних закладів. У МОН дали роз'яснення.

"Враховуючи обставини зміщення термінів вступної кампанії на сайті Міноборони є інформація про те, що вони це врахували та доручили призовним комісіям врахувати це у своїх діях", - пояснила в. о. голови МОН Любомира Мандзій у коментарі для Hromadske.

Вона додала, що міністерства обговорювали питання з випускниками шкіл та ВНЗ і вирішили звільнити їх від весняного призову.

"Ми говорили з колегами для того, щоб не допустити таких випадків, коли не закінчивши, або випускники, яким 18 вже в липні, коли ще немає результатів ЗНО і ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не закликали в армію", - роз'яснила Мандзій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Генштабі дали роз'яснення щодо призову в армію українців з 18 років.

А також ми повідомляли про те, що призов в армію у 2020 році перенесли через пандемії коронавірусу.

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Автор: Анна Шиканова