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У Миколаєві хлопець вжив наркотик прямо у міськраді (відео)

STYLERЖиття    19.12.2018 - 15:45

Відео: YouTube/pedro pedro)

Молодий хлопець з Миколаєва знайшов собі дивне захоплення: він "забиває" і курить сигарети з марихуаною у найнесподіваніших і громадських місцях, де це заборонено. Відповідний ролик опублікований на YouTube-каналі.

Житель міста ходить по різним локаціям і без всякого сорому "забиває" самокрутку речовиною зеленого кольору. Спочатку хлопець зробив це за столиком у ресторані швидкого харчування "Макдональдс", а після - заліз на дах будівлі і покурив.

У Миколаєві хлопець вжив наркотик прямо у міськраді (відео)

Скріншот: (YouTube/pedro pedro)

Після цього він пройшов в будівлю Миколаївської міської ради і, незважаючи на те, що міськрада знаходиться під охороною, а при вході нещодавно був встановлений металошукач, хлопець покурив прямо на балконі установи.

У Миколаєві хлопець вжив наркотик прямо у міськраді (відео)

Скріншот: (YouTube/pedro pedro)

Нагадаємо, що виробник сигарет Marlboro в Сполучених Штатах Америки - компанія Altria Group Inc - купила 45% акцій фірми Cronos, яка займається вирощуванням марихуани в Канаді.

Ми писали, що у Канаді легалізовано продаж марихуани. Повідомляється, що в країні відкрилися перші магазини з продажу марихуани. Згідно із законом, повнолітні зможуть придбати в ліцензованих магазинах до 30 грамів марихуани та масло на її основі, насіння і рослини. Канадцям також дозволили вирощувати до чотирьох кущів конопель.

Раніше у Запорізькій області у місцевого жителя знайшли 2 кг марихуани. Як зазначається, у чоловіка 1983 року народження в селі Степанівка поліція виявила марихуану і патрони калібру 7,62 мм. Вилучене направили на експертизу.

У Рівному поліція викрила схему збуту наркотиків на 1,2 млн гривень. Як зазначається, за підробленими документами семеро місцевих жителів отримували рецепти на наркотичні речовини, а потім продавали таблетки наркозалежним. У такий спосіб вдалося збути близько десяти тисяч нарковмісних таблеток.

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