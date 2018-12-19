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В Николаеве парень употребил наркотик прямо в горсовете (видео)

STYLERЖизнь    19.12.2018 - 15:45

Видео: (YouTube/pedro pedro)

Молодой парень из Николаева нашел себе странное увлечение: он "забивает" и курит сигареты с марихуаной в самых неожиданных и общественных местах, где подобное поведение запрещено. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале.

Житель города ходит по различным локациям и без всякого стеснения "забивает" самокрутку веществом зеленого цвета. Сначала парень сделал это за столиком в ресторане быстрого питания "Макдональдс", а после - залез на крышу здания и покурил.

В Николаеве парень употребил наркотик прямо в горсовете (видео)

Скриншот: (YouTube/pedro pedro)

После этого он прошел в здание Николаевского городского совета и, несмотря на то, что горсовет находится под охраной, а при входе недавно был установлен металлоискатель, парень покурил прямо на балконе учреждения.

В Николаеве парень употребил наркотик прямо в горсовете (видео)

Скриншот: (YouTube/pedro pedro)

Напомним, что производитель сигарет Marlboro в Соединенных Штатах Америки - компания Altria Group Inc - купила 45% акций фирмы Cronos, которая занимается выращиванием марихуаны в Канаде.

Мы писали, что в Канаде легализовали продажу марихуаны. Сообщается, что в стране открылись первые магазины по продаже марихуаны. Согласно закону, совершеннолетние смогут приобрести в лицензированных магазинах до 30 граммов марихуаны и масло на ее основе, семена и растения. Канадцам также позволили выращивать до четырех кустов конопли.

Ранее в Запорожской области у местного жителя нашли 2 кг марихуаны. Как отмечается, у мужчины 1983 года рождения в селе Степановка полиция обнаружила марихуану и патроны калибра 7,62 мм. Изъятое направили на экспертизу.

Также в Ровно полиция разоблачила схему сбыта наркотиков на 1,2 млн гривен. Как отмечается, по поддельным документам семеро местных жителей получали рецепты на наркотические вещества, а затем продавали таблетки наркозависимым. В такой способ удалось сбыть около десяти тысяч наркосодержащих таблеток.

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