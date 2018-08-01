У Миколаєві підліток за кермом авто наїхав на шестирічну дитини (фото)

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Постраждалого хлопчика госпіталізували

У вівторок, 31 липня, у Миколаєві 13-річний підліток, керуючи автомобілем, скоїв наїзд на 6-річного хлопчика. Про це повідомила прес-служба поліції.

Інцидент стався у дворі житлового будинку по вулиці 3-я Слобідська, 170/2.

Фото: Місце ДТП (mk.npu.gov.ua)

"59-річний чоловік передав керування автомобілем "Опель" свого 13-річного онука, щоб навчити його керувати транспортним засобом. Під час руху неповнолітній скоїв наїзд на шестирічного велосипедиста, який у цей момент сидів на узбіччі дороги", – розповіли в поліції.

Шестирічний дитина отримала тілесні ушкодження. Його госпіталізували в лікарню.

Фото: Місце ДТП (mk.npu.gov.ua)

Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше повідомлялося, що на дитячому майданчику в Миколаєві до дівчаткам чіплявся ексгібіціоніст.

Інцидент стався у дворі будинків Авангардна, 47 і Чайковського, 3, прямо на дитячому майданчику. Чоловік, якому на вигляд 55-60 років, почав ходити за дівчатами на дитячому майданчику і задавати питання.

Нагадаємо також, що у Миколаєві запійний пацієнт вбив людину на очах у медпрацівників.

Між чоловіками зав'язалася бійка на території медмістечка. На Максима напав пацієнт наркології, якого вранці випустили з лікарні. Чоловік кілька годин гуляв по території медмістечка і вів себе неадекватно. У лікарні в цей день було небагато людей.

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