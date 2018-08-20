У Миколаївській області священика-педофіла суд відпустив на свободу

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Злочинцеві дали випробувальний термін на 3 роки

У Миколаївській області суд визнав місцевого священнослужителя винним в тому, що він розбещував двох неповнолітніх дівчаток, але призначив вельми легке покарання. Про це передає прес-служба прокуратури Миколаївської області.

Так, стало відомо, що в серпні 2015 року священнослужитель (до якої конфесії він належить - не повідомляється) "скористався відсутністю життєвого досвіду у дівчат, 13-ти та 15-ти років, увійшов до них у довіру та скоїв відносно них розпусні дії"

"Його дії кваліфіковані за ч. 1 і 2 ч. ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи та особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку)", - відзначили в прес-службі.

У прокуратурі зазначили, що, враховуючи обставини справи та характер вчиненого зловмисником злочину, наполягали на реальному позбавленні волі.

В суді чоловікові призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але звільнено від фактичного перебування у в'язниці з випробувальним терміном на 3 роки.

"Зараз місцевою прокуратурою готується апеляційна скарга на зазначений вирок через невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи та через м'якість призначеного покарання", - додали в прес-службі прокуратури.

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