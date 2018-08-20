В Николаевской области священника-педофила суд отпустил на свободу

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Преступнику дали испытательный срок на 3 года

В Николаевской области суд признал местного священнослужителя виновным в том, что он развращал двух несовершоннолетних девочек, но назначил весьма легкое наказание. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Так, стало известно, что в августе 2015 года священнослужитель (к какой конфесии он принадлежит - не сообщается) "воспользовался отсутствием жизненного опыта у девушек, 13-ти и 15-ти лет, вошел к ним в доверие и совершил в отношении них развратные действия"

"Его действия квалифицированы по ч.1 и ч.2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица и лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста)", - отметили в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что, учитывая обстоятельства дела и характер совершенного злоумышленником преступления, настаивали на реальном лишении свободы.

В суде мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы, но освободили от фактического пребывания в тюрьме с испытательным сроком на 3 года.

"Сейчас местной прокуратурой готовится апелляционная жалоба на указанное приговор из-за несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела и из-за мягкости назначенного наказания", - добавили в пресс-службе прокуратуры.

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