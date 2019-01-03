"Ніхто нікуди не їде": чоловік кинув гранату в таксі, щоб від нього не поїхала кохана

Фото: viti.edu.ua

Граната виявилася навчальною, але про це таксист і пасажир не знали

У Білій Церкві чоловік кинув макет гранати в салон таксі, щоб від нього не поїхала дівчина. Про це повідомляє Нацполіція Київської області.

Житель Білої Церкви звернувся в поліцію, де розповів про випадок, який стався з ним і його дружиною, з якою він тимчасово не проживає.

Його дружина зателефонувала йому і попросила про допомогу, так як вона посварилася з чоловіком, з яким у неї зав'язалися стосунки. Після чого чоловік викликав таксі і поїхав на допомогу своїй дружині.

Поки він чекав у таксі до машини підійшов п'яний чоловік і кинув у салон таксі гранату зі словами: "Ніхто нікуди не їде. З Новим роком".

Фото: kv.npu.gov.ua

Після цього водій та пасажир таксі вискочили з машини. Вони не знали, що це була навчальна граната, яка дуже схожа на справжню.

32-річний правопорушник заявив, що він знайшов макет гранати на вулиці. За даним інцидентом порушено кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Нагадаємо, що нещодавно у Києві чоловік покусав співробітника поліції, щоб врятувати свого друга.

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