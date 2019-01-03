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"Никто никуда не едет": мужчина бросил гранату в такси, чтобы от него не уехала любимая

STYLERЖизнь    03.01.2019 - 20:43
"Никто никуда не едет": мужчина бросил гранату в такси, чтобы от него не уехала любимая
Фото: viti.edu.ua

Граната оказалась учебной, но об этом таксист и пассажир не знали

В Белой Церкви мужчина бросил макет гранаты в салон такси, чтобы от него не уехала девушка. Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

Житель Белой Церкви обратился в полицию, где рассказал о случае, который произошел с ним и с его женой, с которой он временно не проживает.

Его жена позвонила ему и попросила о помощи, так как она поссорилась с мужчиной, с которым у нее завязались отношения. После чего мужчина вызвал такси и поехал на помощь к своей жене.

Пока он ждал в такси к машине подошел пьяный мужчина и бросил в салон такси гранату со словами: "Никто никуда не едет. С Новым годом".

&quot;Никто никуда не едет&quot;: мужчина бросил гранату в такси, чтобы от него не уехала любимая

Фото: kv.npu.gov.ua

После этого водитель и пассажир такси выскочили из машины. Они не знали, что это была учебная граната, которая очень похожа на настоящую.

32-летний правонарушитель заявил, что он нашел макет гранаты на улице. По данному инциденту возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство".

Напомним, что недавно в Киеве мужчина покусал сотрудника полиции, чтобы спасти своего друга.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве прохожий с ножом и продавец с топором устроили драку из-за елки.

Мы также писали о том, что в сети появилось видео жесткой драки в супермаркете Киева.

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