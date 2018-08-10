"Ніхто не знає, хто вона така": смертельна гра "Момо" може з'явитися в Україні

Фото: Момо (Luigikid Gaming/Youtube)

З-за цієї гри підлітки можуть закінчувати життя самогубством

30 червня 2018 року в світовій мережі поширилася нова небезпечна гра для підлітків "Момо", яка може довести навіть до самогубства, впливаючи на людей зі слабкою психікою. З'явилася інформація, що вона скоро може дістатися і до України, оскільки вже почала набирати обертів у сусідній державі – Росії. Про те, як це працює, департамент кіберполіції розповів "Фактам".

"Насправді поки рано говорити про те, чи дійсно Момо — це суїцидальна гра, так як достовірно поки не доведено, що випадки самогубства в світі були безпосередньо пов'язані саме з нею. До нас ця гра ще не дійшла. Але так як вона вже є у сусідів, в Україні теж може з'явитися", - повідомили в кіберполіції.

Також співробітники департаменту припустили, що, швидше за все, з підлітками спілкується не людина, а спеціальна програма-бот: "Діалог в ній запрограмовано. При цьому в програмі, швидше за все, активна функція поповнення словникового запасу. Завдання бота Момо — змусити вас зателефонувати йому. Зазвичай вас відразу скидають і тут же передзвонюють. Поки демонструється аудіоролик з моторошними звуками, програма краде дані з вашого смартфона. Підліток, бачачи свої фото, відео, інформацію про адресу, вік, не відразу може збагнути, що все це у нього було в його смартфоні і в соціальних мережах, до яких прив'язаний номер. Якщо у дитини серед цих даних є те, що він хотів би приховати від усіх, його можна шантажувати. Цілком можливо, навіть доводити до деяких відчайдушних вчинків, таких як спроба самогубства".

Відеоблогер Анна Портер, як розповіли у виданні, кілька днів тому опублікувала відео зі своєю листуванням з Момо.

"Ніхто не знає, хто вона така. Чи воно? У підлітків в нашій країні зараз справжній бум. Багато люблять страшні історії і хочуть випробувати себе, полоскотати нерви...Спочатку все йде реально як розвага. Але коли вступаєш з нею в контакт, починаєш розуміти, що, напевно, даремно це зробив", - розповіла дівчина.

Вона пояснила, що зв'язатися з нею можна в мережах WhatsApp і Telegram.

Нагадаємо, батьків попередили про небезпечну розвагу українських підлітків.

Раніше "пустоголові" зацепери під Києвом розлютили мережу.

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