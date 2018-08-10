"Никто не знает, кто она такая": смертельная игра "Момо" может появиться в Украине

Фото: Момо (Luigikid Gaming/Youtube)

Из-за этой игры подростки могут заканчивать жизнь самоубийством

30 июня 2018 года в мировой сети распространилась новая опасная игра для подростков "Момо", которая может довести даже до самоубийства, влияя на людей со слабой психикой. Появилась информация, что она скоро может добраться и до Украины, поскольку уже начала набирать обороты в соседнем государстве – России. О том, как это работает, департамент киберполиции рассказал "Фактам".

"На самом деле пока рано говорить о том, действительно ли Момо — это суицидальная игра, так как достоверно пока не доказано, что случаи самоубийства в мире были связаны напрямую именно с ней. До нас эта игра еще не дошла. Но так как она уже есть у соседей, в Украине тоже может появиться", - сообщили в киберполиции.

Также сотрудники департамента предположили, что, скорее всего, с подростками общается не человек, а специальная программа-бот: "Диалог в ней запрограммирован. При этом в программе, скорее всего, активна функция пополнения словарного запаса. Задача бота Момо — заставить вас позвонить ему. Обычно вас сразу сбрасывают и тут же перезванивают. Пока демонстрируется аудиоролик с жуткими звуками, программа ворует данные с вашего смартфона. Подросток, видя свои фото, видеофайлы, информацию про адрес, возраст, не сразу может сообразить, что все это у него было в его смартфоне и в социальных сетях, к которым привязан номер. Если у ребенка среди этих данных есть что-то, что он хотел бы скрыть от всех, его можно шантажировать. Вполне возможно, даже доводить до некоторых отчаянных поступков, таких как попытка самоубийства".

Видеоблогер Анна Портер, как рассказали в издании, несколько дней назад опубликовала видео со своей перепиской с Момо.

"Никто не знает, кто она такая. Или оно? У подростков в нашей стране сейчас самый настоящий бум. Многие любят страшные истории и хотят испытать себя, пощекотать нервы…Поначалу все идет реально как развлечение. Но когда вступаешь с ней в контакт, начинаешь понимать, что, наверное, зря это сделал", - рассказала девушка.

Она объяснила, что связаться с ней можно в сетях WhatsApp и Telegram.

Напомним, родителей предупредили об опасном развлечении украинских подростков.

Ранее "пустоголовые" зацеперы под Киевом разозлили сеть.

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