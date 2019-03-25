У ніч перед виборами українці будуть спати менше

Перехід на літній час в Україні в 2019 році відбудеться в ніч з суботи на неділю, з 30 на 31 березня. В третій години ночі потрібно перевести стрілки годинника на одну годину вперед. Таким чином, українці в ніч перед виборами будуть спати на годину менше.

Перехід на літній час відбувається більш ніж у ста країнах світу, при чому в деяких країнах встановлено свій, особливий графік переведення годинників. Наприклад, в Йорданії переходять на літній час в останній четвер березня, на зимовий – в останню п'ятницю вересня. У Бразилії переводять стрілки годинника в третю неділю лютого і в третю неділю жовтня.

Вважається, що переведення годинників сприяє більш ефективному використанню світлого часу доби. Раніше в Україні порушувалося питання про скасування регулярного переведення годинників, але влада так і не скасувала цю традицію.

Переведення годинників на літній час (УНІАН)

Відомо також, що деякі країни вже відмовилися від щорічного переведення на літній і зимовий час. Нещодавно відмовилася від такої практики Туреччина, а раніше – Ісландія, Білорусь і Росія.

У Європарламенті також піднімали питання про відмову від переведення часу і спочатку навіть вирішили, що в 2019 році буде останній перехід на літній час. Але пізніше цю дату знову перенесли – тепер на 2021 рік. Країни-члени Євросоюзу повинні прийняти до цього часу рішення – за яким графіком вони хочуть жити, по-літньому або по-зимовому.

Переведення годинника впливає на самопочуття мешканців України і тому медики рекомендують у дні перед переведенням годинників і після – зменшити навантаження, постаратися висипатися, частіше гуляти на свіжому повітрі і пити побільше води.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що повинні знати українці напередодні президентських виборів в 2019 році.

А також розповідали про те, як переведення годинників вплине на здоров'я.