Выборы 2019: о чем нужно знать всем украинцам

Фото: Выборы президента Украины 2019 (коллаж РБК-Украина)

Как голосовать не по месту прописки, куда обращаться для голосования в другой стране и что делать, если не нашли себя в списках избирателей - в материале

Выборы президента Украины пройдут уже совсем скоро, 31 марта 2019-го года. В этот раз выборы отличаются самым большим количеством кандидатов – их всего 39. Но это, конечно же, далеко не все тонкости, которые стоит знать избирателю.

Как избежать разных неприятностей во время выборов – читайте далее.

Практически все знают о том, что голос в испорченном бюллетене не засчитывается. Однако не всем известно, что если избиратель во время голосования допустил ошибку, например, проголосовал случайно не за того кандидата, то можно снова обратиться в комиссию, написать от своего имени заявление и получить уже другой бюллетень для голосования.

Еще один важный нюанс – в день выборов, 31 марта, состоится перевод стрелок часов на час вперед, ведь Украина переходит на летнее время. Об этом стоит помнить тем, кто хочет прийти голосовать попозже, уже перед закрытием. Стоит следить за временем, чтобы не опоздать. Или утром, чтобы не оказаться перед еще закрытым участком.

Что нужно для того, чтобы проголосовать не по месту прописки, а по месту проживания? Например, в другом городе? Для этого нужно самому лично прийти в отделение ведения Госреестра избирателей. Там гражданину Украины надо написать заявление о временной смене места голосования и при этом указать номер участка, на котором планируется голосование в день выборов. Конечно, при этом нужно будет предъявить паспорт.

Фото: В Украине можно голосовать не по месту прописки (РБК-Украина)

Но надо помнить, что менять участок можно не просто так. Поэтому надо предоставить еще один документ, который подтвердит причину этого. Например, подойдет справка с места работы или учебы, или договор по аренде жилья в том районе, где находится избирательный участок. Полный список необходимых для этого документов есть на сайте Министерства юстиции Украины.

Во время выборов вы планируете быть за границей, но хотите проголосовать? Решить этот вопрос тоже можно, и это не так сложно, как может казаться на первый взгляд.

Для этого надо тоже лично подать заявление о временном изменении места голосования в одно из отделений Госреестра. Там укажите страну, в которую вы едете и избирательный участок. Номер и адрес участка также можно узнать на сайте МИДа. Это важно сделать до 25 марта, а заявление на голосование за границей можно подать только на территории Украины.

А что делать тем украинцам, которые живут за рубежом уже долго? В той стране, где они проживают, надо стать на консульский учет. Для этого придите в дипломатическое учреждение, например, консульство или же посольство, и подайте там заявление об изменении избирательного адреса. Кроме заявления, нужна будет копия паспорта.

Фото: Есть механизм для голосования за рубежом. Им могут воспользоваться туристы и те, кто живет в других странах уже давно (УНИАН)

Как проверить, есть ли вы в списке избирателей? На эту тему украинцам уже множество раз давали инструкции. Есть два способа это сделать. Первый – просто зайти на сайт Госреестра избирателей. Это можно сделать, не выходя из дома или офиса. Там выберите раздел "Проверка включения" и заполните онлайн-форму, указав паспортные данные и электронную почту для верификации. После проверки, которая длится буквально несколько секунд, информация о вас появится на сайте.

Вы узнаете, есть ли вы в реестре и также система укажет вам адрес ближайшего к месту вашей регистрации избирательного участка. Второй способ проверить себя в списке избирателей – самому прийти в участковую избирательную комиссию по месту регистрации и попросить проверить этот факт. Однако это важно успеть сделать не позднее чем за 5 дней до выборов.

Что делать, если в списке избирателей вас не оказалось? Надо сразу же обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей. Всего по Украине есть 750 таких отделений. Адреса отделений есть на сайте Госреестра. Там вам надо будет написать заявление о внесении человека в список. Это тоже надо сделать до 25 марта.

Фото: Украинцам важно проверить себя в списках избирателей (РБК-Украина)

Если в этом случае вы не обнаружили себя в списке, вы можете обратиться и в суд. Там иск рассмотрят в течение двух дней. Но обратиться нужно тоже вовремя, чтобы успеть с рассмотрением иска не позднее двух дней до выборов. Тогда суд должен вынести свое решение безотлагательно. До второго тура процедуру придется повторить.

Смогут ли проголосовать украинцы, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей? Согласно данным Минсоцполитики, таких граждан – более 1,3 миллиона. Еще осенью прошлого 2019-го года Министерство юстиции Украины и ЦИК внесли новые поправки в избирательное законодательство Украины.

Согласно нововведениям, чтобы отдать свой голос за любого из кандидатов, надо при себе иметь только паспорт и документ о временном изменении места голосования. Его украинцы могут получить в любом отделении Госреестра избирателей по Украине, просто придя туда лично и подав соответствующее заявление.

Кстати, при этом не надо предъявлять ни справки переселенца, ни другого подтверждающего документа дополнительно. В то же время о смене места голосования надо успеть сообщить до 25 марта. Ту же процедуру надо заново повторить и перед вторым туром выборов президента Украины.

Ранее мы также собрали весь список кандидатов на пост президента Украины в 2019 году и дали основную информацию о претендентах на пост главы государства.

Также стало известно, что в МВД проверят реестр избирателей на пребывание в Украине во время выборов. По информации министра МВД, сейчас около 5 миллонов украинцев работают за рубежом. Процедура проверкии информации об избирателях может занять несколько дней.