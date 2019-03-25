В ночь перед выборами украинцы будут спать меньше

Переход на летнее время в Украине в 2019 году произойдет в ночь с субботы на воскресенье, с 30 на 31 марта. В три часа ночи нужно перевести стрелки часов на один час вперед. Таким образом, украинцы в ночь перед выборами будут спать на один час меньше.

Переход на летнее время происходит более чем в ста странах мира, при чем в некоторых странах установлен свой, особый график перевода часов. К примеру, в Иордании переходят на летнее время в последний четверг марта, а на зимнее – в последнюю пятницу сентября. В Бразилии переводят стрелки часов в третье воскресенье февраля и в третье воскресенье октября.

Считается, что перевод часов способствует более эффективному использованию светлого времени суток. Ранее в Украине поднимался вопрос об отмене регулярного перевода часов, но власти так и не отменили эту традицию.

Перевод часов на летнее время (УНИАН)

Известно также, что некоторые страны уже отказались от ежегодного перевода на летнее и зимнее время. Недавно от такой практики отказалась Турция, а ранее – Исландия, Белоруссия и Россия.

В Европарламенте также поднимали вопрос об отказе от перевода времени и изначально даже решили, что в 2019 году будет последний переход на летнее время. Но позже эту дату снова перенесли – теперь на 2021 год. Страны-члены Евросоюза должны принять до этого времени решение – по какому графику они хотят жить, по-летнему или по-зимнему.

Перевод часов влияет на самочувствие жителей Украины и поэтому медики рекомендуют в дни перед переводом часов и после – уменьшить нагрузки, постараться высыпаться, чаще гулять на свежем воздухе и пить побольше воды.

Напомним, ранее мы писали о том, что должны знать украинцы накануне президентских выборов в 2019 году.

А также рассказывали о том, как перевод часов повлияет на здоровье.