"Ногою в живіт, рукою – в горло": під Одесою побили багатодітну матір (фото)

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Жінка думає, що інцидент стався через заздрість сусідів

В місті Роздільна Одеської області побили Ольгу Подусову, мати 11 прийомних дітей. Про подію постраждала написала на сторінці групи "Все мы мамины родные, все Подусовы" у Facebook.

Інцидент стався в середу, 1 серпня.

Фото: Напала на багатодітну матір жінка (facebook.com/Все ми мамині рідні всі Подусовы)

"Йшла повз сільського магазинчика-наливайки біля магазину юрмилися чоловіки і жінки під алкогольним сп'янінням. Одна з них відокремилася від магазину і пішла за нами. На нас посипалася нецензурна лексика, що їй здалося малий. Вона підлетіла, розгорнула мене рукою, вдарила в живіт три рази ногою і два рази в шию рукою", - розповіла постраждала.

Скріншот поста (facebook.com/Всі ми мамині рідні всі Подусовы)

Нещодавно Ольга з родиною переїхала з маленької квартири в Одесі у великий будинок в Роздільній. Жінка каже, що місцевий вважають, ніби будинок для утримання 11 дітей вона отримала не заслужено. Тому Ольга думає, що саме заздрість стала причиною нападу.

Раніше повідомлялося, що під Житомиром батько жорстоко побив восьмирічну дочку.

Більше доби дівчинка терпіла страшний біль, поки сусіди не повідомили про травму дитину лікарям.

Нагадаємо, що у Києві співробітники поліції побили підлітка.

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