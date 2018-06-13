Нове поселення: у Києві 300 ромів облаштували табір (відео)

Жителі табору ведуть себе агресивно

У Києві, біля залізничного вокзалу, з'явилося нове поселення ромів. Про це повідомляє "Інформатор".

У Києві, недалеко від залізничного вокзалу, біля кінотеатру "Ультрамарин", влаштувалося нове поселення ромів. Всього в таборі налічується близько 300 осіб.

Місцеві жителі скаржаться на поведінку ромів. Вони повідомляють, що по всій території розкидане сміття, навколо розкидано багато відходів.

Крім того, жителі цього поселення пристають до перехожих і ведуть себе агресивно.

Нагадаємо, однією з жертв ромів став 16-річний підліток, якого вони побили. Мама хлопчика повідомила, що в нього кинули пляшкою, а потім він втратив свідомість. Отямився підліток в калюжі крові, а поруч стояв один нападників.

Хлопчик попросив викликати йому швидку допомогу, а у відповідь отримав ще один удар по голові пляшкою. Пізніше його доставили в лікарню і наклали сім швів.

Раніше ми писали про те, що в Києві роми напали на підлітка.

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