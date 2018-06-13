Новое поселение: в Киеве 300 ромов обосновали табор (видео)

Жители табора ведут себя агрессивно

В Киеве, возле железнодорожного вокзала, появилось новое поселение ромов. Об этом сообщает "Информатор".

В Киеве, недалеко от железнодорожного вокзала, возле кинотеатра "Ультрамарин", обосновалось новое поселение ромов. Всего в таборе насчитывается около 300 человек.

Местные жители жалуются на поведение ромов. Они сообщают, что по всей территории разбросан мусор, вокруг разбросано много отходов.

Кроме того, жители этого поселения пристают к прохожим и ведут себя агрессивно.

Напомним, одной из жертв ромов стал 16-летний подросток, которого они избили. Мама мальчика сообщила, что в него бросили бутылкой, а потом он потерял сознание. Очнулся подросток в луже крови, а рядом стоял один нападающих.

Мальчик попросил вызвать ему скорую помощь, а в ответ получил еще один удар по голове бутылкой. Позже его доставили в больницу и наложили семь швов.

Ранее мы писали о том, что в Киеве ромы напали на подростка.

Марш равенства в Киеве (video.rbc.ua)