Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Новое поселение: в Киеве 300 ромов обосновали табор (видео)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 12:50
Иллюстративное фото (ngs42.ru/facebook)
Иллюстративное фото (ngs42.ru/facebook)

Жители табора ведут себя агрессивно

В Киеве, возле железнодорожного вокзала, появилось новое поселение ромов. Об этом сообщает "Информатор".

В Киеве, недалеко от железнодорожного вокзала, возле кинотеатра "Ультрамарин", обосновалось новое поселение ромов. Всего в таборе насчитывается около 300 человек.

Местные жители жалуются на поведение ромов. Они сообщают, что по всей территории разбросан мусор, вокруг разбросано много отходов.

Кроме того, жители этого поселения пристают к прохожим и ведут себя агрессивно.

Напомним, одной из жертв ромов стал 16-летний подросток, которого они избили. Мама мальчика сообщила, что в него бросили бутылкой, а потом он потерял сознание. Очнулся подросток в луже крови, а рядом стоял один нападающих.

Мальчик попросил вызвать ему скорую помощь, а в ответ получил еще один удар по голове бутылкой. Позже его доставили в больницу и наложили семь швов.

Ранее мы писали о том, что в Киеве ромы напали на подростка.

Марш равенства в Киеве (video.rbc.ua)

"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка "Горы мусора и грязь": коммунальщики пожаловались на лагерь ромов возле ЖД вокзала
Теги: Киев, цыганки, цыгане
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь