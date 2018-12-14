Новий рік 2019: як правильно обрати ялинку і в яку ціну вона обійдеться

Відео: (YouTube/Сьогодні)

Державні підприємства лісового господарства вже почали офіційні продажі новорічних ялинок. Експерти рекомендують купувати виключно на офіційному ринку, інакше є ризик придбати хвойне дерево з Чорнобильської зони. Про це інформує Сьогодні.

У грудні українцям планують продати близько півмільйона святкових дерев і є ймовірність, що до кінця місяця дерева будуть розпродані. Наприклад, українська телеведуча Світлана Вольнова не представляє Нового року без ялинки.

Світська левиця стверджує, що Новий рік у неї асоціюється з ялинками, снігом і морозом. Тому, коли вона їде в теплі краї на новорічні свята, то настрій зовсім інший.

Також Вольнова зазначила, що не купує ціле дерево, а вибирає звичайні гілки сосни і робить святкову композицію самостійно. Відзначається, що запах у такого "дерева" нічим не відрізняється від запаху ялинки, а за ціною значно дешевше.

"Якщо ви красива жінка, гілки дадуть безкоштовно, а якщо відправляти свого чоловіка, то можна сторгуватися, але це дешево, 100 гривень", - розповідає Світлана.

Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

А продавці хвойних дерев у Києві вже давно торгують натуральними ялинками і чекають своїх покупців. Ціни варіюються від 330 до 350 гривень в залежності від пишноти і висоти.

А ось еколог Олександр Соколенко радить не поспішати з покупкою і нагадує, що купувати хвойні дерева можна виключно на офіційних ринках, де ялинка буде мати бирку (для гарантії екологічності) та відповідні документи. Відзначається, що часом несумлінний продавець може продати дерево з Чорнобиля.

"Тривалий вплив підвищеного рівня радіації може викликати онкологічні хвороби. У будь-якому випадку заражених дерев, будь-яких заражених предметів, не повинно бути в будинку", – попереджає еколог.

Нагадаємо, що на головній площі Сосниці встановили ялинку з кладовища.

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