Новый год 2019: как правильно выбрать елку и в какую цену она обойдется

Видео: (YouTube/Cегодня)

Государственные предприятия лесного хозяйства уже начали официальные продажи новогодних елок. Эксперты рекомендуют покупать исключительно на официальном рынке, иначе есть риск приобрести хвойное дерево из Чернобыльской зоны. Об этом информирует Сегодня.

В декабре украинцам планируют продать около полмиллиона праздничных деревьев и есть вероятность, что к концу месяца деревья будут распроданы. Например, украинская телеведущая Светлана Вольнова не представляет Нового года без елки.

Светская львица утверждает, что Новый год у нее ассоциируется с елками, снегом и морозом. Поэтому, когда она уезжает в теплые края на новогодние праздники, то настроение совершенно другое.

Также Вольнова отметила, что не покупает целое дерево, а выбирает обычные ветви сосны и делает праздничную композицию самостоятельно. Отмечается, что запах у такого "дерева" ничем не отличается от запаха елки, а по цене значительно дешевле.

"Если вы красивая женщина, ветки дадут бесплатно, а если отправлять своего мужчину, то можно сторговаться, но это дешево, 100 гривен", - рассказывает Светлана.

Скриншот видео: (YouTube/Сегодня)

А продавцы хвойных деревьев в Киеве уже давно торгуют натуральными елками и ждут своих покупателей. Цены варьируются от 330 до 350 гривен в зависимости от пышности и высоты.

А вот эколог Александр Соколенко советует не спешить с покупкой и напоминает, что покупать хвойные деревья можно исключительно на официальных рынках, где елка будет иметь бирку (для гарантии экологичности) и соответствующие документы. Отмечается, что порой недобросовестный продавец может продать дерево из Чернобыля.

"Длительное воздействие повышенного уровня радиации может вызвать онкологические болезни. В любом случае зараженных деревьев, каких-либо зараженных предметов, не должно быть в доме", – предупреждает эколог.

Напомним, что на главной площади Сосницы установили елку с кладбища.

Мы писали, что новогодняя инсталляция в Киеве вызвала шквал негодования в сети.

Мы сообщали, что в сети показали ремонт дорог во время снегопада.