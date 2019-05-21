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Треба було заарештувати: Жириновський відзначився маячнею про інавгурацію


Інавгурація Володимира Зеленського надихнула Жириновського на чергові "перли"

Інавгурація Володимира Зеленського викликала бурхливу реакцію одіозного російського політика Володимира Жириновського. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Так, Жириновський видав на гора свою чергову маячню - він заявив, що Зеленському не тільки потрібно було розпустити Верховну Раду, але і заарештувати тих депутатів, які зробили йому зауваження про російську мову (Олега Ляшка. - Ред.).

Також скандаліст від російської пропаганди сказав, що Путін вірно зробив, що не привітав Зеленського і заявив, що Росія взагалі не повинна була визнавати вибори в Україні.

Замість цього він запропонував зробити главою "Л/ДНР" Миколу Азарова і видати російські паспорти всім без винятку українцям.

"Замість цього ми повинні створити тимчасовий уряд України на території Донецька і Луганська на чолі з Миколою Азаровим і поширити спрощений порядок видачі паспортів Росії не тільки на жителів "Л/ДНР", але й усіх українців", - видав Жириновський.

Інавгурація Зеленського - Жириновський лякає українців (скрін: telegram.org/zhirinovskylive)

До речі, раніше Жириновський заявив, що незабаром відбудеться возз'єднання російського і українського народу.

Нагадаємо, що Жириновський розсмішив мережу безглуздим висловом про те, що США завдадуть собі ядерний удар, щоб все звалити на Росію і почати війну.

Раніше повідомлялося, що Жириновський, заявив про те, що Україна сама змушує Росію забирати її землі, як це сталося з Кримом і Донбасом.

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