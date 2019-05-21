Треба було заарештувати: Жириновський відзначився маячнею про інавгурацію

Інавгурація Володимира Зеленського викликала бурхливу реакцію одіозного російського політика Володимира Жириновського. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Так, Жириновський видав на гора свою чергову маячню - він заявив, що Зеленському не тільки потрібно було розпустити Верховну Раду, але і заарештувати тих депутатів, які зробили йому зауваження про російську мову (Олега Ляшка. - Ред.).

Також скандаліст від російської пропаганди сказав, що Путін вірно зробив, що не привітав Зеленського і заявив, що Росія взагалі не повинна була визнавати вибори в Україні.

Замість цього він запропонував зробити главою "Л/ДНР" Миколу Азарова і видати російські паспорти всім без винятку українцям.

"Замість цього ми повинні створити тимчасовий уряд України на території Донецька і Луганська на чолі з Миколою Азаровим і поширити спрощений порядок видачі паспортів Росії не тільки на жителів "Л/ДНР", але й усіх українців", - видав Жириновський.

Інавгурація Зеленського - Жириновський лякає українців (скрін: telegram.org/zhirinovskylive)

До речі, раніше Жириновський заявив, що незабаром відбудеться возз'єднання російського і українського народу.

Нагадаємо, що Жириновський розсмішив мережу безглуздим висловом про те, що США завдадуть собі ядерний удар, щоб все звалити на Росію і почати війну.

Раніше повідомлялося, що Жириновський, заявив про те, що Україна сама змушує Росію забирати її землі, як це сталося з Кримом і Донбасом.