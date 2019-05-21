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Нужно было арестовать: Жириновский отличился бредом об инаугурации


Инаугурация Владимира Зеленского вдохновила Жириновского на очередные "перлы"

Инаугурация Владимира Зеленского вызвала бурную реакцию одиозного российского политика Владимира Жириновского. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Так, Жириновский выдал на гора свой очередной бред - он заявил, что Зеленскому не только нужно было распустить Верховную Раду, но и арестовать тех депутатов, которые сделали ему замечания о русском языке (Олега Ляшко. - Ред.).

Также скандалист от российской пропаганды сказал, что Путин верно сделал, что не поздравил Зеленского и заявил, что Россия вообще не должна была признавать выборы в Украине.

Вместо этого он предложил сделать главой "Л/ДНР" Николая Азарова и выдать российские паспорта всем без исключения украинцам.

"Вместо этого мы должны создать временное правительство Украины на территории Донецка и Луганска во главе с Николаем Азаровым и распространить упрощенный порядок выдачи паспортов России не только на жителей "Л/ДНР", но и всех украинцев", - выдал Жириновский.

Инаугурация Зеленского - Жириновский пугает украинцев (скрин: telegram.org/zhirinovskylive)

К слову, ранее Жириновский заявил, что вскоре состоится воссоединение российского и украинского народа. 

Напомним, что Жириновский рассмешил сеть нелепым высказыванием о том, что США нанесут себе ядерный удар, чтобы все свалить на Россию и начать  войну.

Ранее сообщалось, что Жириновский, заявил о том, что Украина сама вынуждает Россию забирать ее земли, как это произошло с Крымом и Донбассом.

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