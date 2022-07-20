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Треба кадри. Де українцям найпростіше знайти роботу з високою з/п

Українцям розповіли, де шукати роботу сьогодні (колаж: Styler)
Автор: Володимир Костирін, Styler

Через війну багато українців втратили роботу і перебувають у пошуках вакансій. У той же час, пропозицій від роботодавців стає більше. Адже поступово, особливо у західних областях України та у Києві, відновлюються робочі місця і створюються нові.

Яких фахівців сьогодні потребують роботодавці найбільше та у яких сферах найбільші зарплати - розповів засновник однієї з рекрутингових агенцій Сергій Марченко в інтерв'ю "Українському радіо".

Кого шукають роботодавці сьогодні

За словами експерта, роботодавці зараз найбільше шукають менеджерів з продажів, роздрібних продавців, клієнт-менеджерів. Також є попит на бухгалтерів та керівників, а з робітничих професій - це водії, кухарі, робітники.

А от найбільші зарплати в сфері IT. Однак це не означає, що потрапити на одну з найвисокооплачуваніших посад може лише математик чи програміст.

"Там дуже багато вакансій у менеджменті, продажах, дизайні. Це розробники комп’ютерних ігор, люди, які вміють малювати, у них добре розвинена увага. Є сенс звернути уваги на сферу ІТ, зараз існують курси, які допомагають стати ІТ-спеціалістом навіть без досвіду. Якщо взяти інші сфери, то найбільш високооплачуваними є фахівці з продажів та менеджменту", - коментує Марченко.

Де найпростіше знайти роботу?

Найбільше вакансій, стверджує експерт, у Києві. Саме столиця України залишається сьогодні лідером ринку праці.

При цьому, "серйозний поштовх" отримала віддалена робота. Тому якщо у вас є бажання перекваліфікуватися й працювати дистанційно - то це доволі хороший варіант сьогодні.

"Люди, що працюють віддалено, мають клієнтів не тільки в Україні, а й в інших країнах - у глобальному світі, де немає війни і залишилися замовлення", - говорить Марченко.

Крім того, фахівець радить українцям "не залипати в одній професії на все життя". Тим паче, що перепрофілювання - це світовий тренд.

"Є сенс подумати про перекваліфікацію, якщо роботи за вашим фахом немає. І для цього сьогодні є різноманітні можливості. Безліч програм для онлайн-навчання, багато ресурсів надають це навчання безкоштовно", - радить експерт.

До слова, перед тим ми писали, кому в Києві найскладніше знайти роботу, адже на одну вакансію претендують до 70 людей.

Нагадаємо також, що днями Верховна Рада ввела нову форму трудових договорів.

Додамо, що в Україні безплатно навчатимуть IT навіть "чайників".

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