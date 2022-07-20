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Нужны кадры. Где украинцам проще всего найти работу с высокой з/п

Украинцам рассказали, где искать работу сегодня (коллаж: Styler)
Автор: Владимир Костырин, Styler

Из-за войны многие украинцы потеряли работу и находятся в поисках вакансий. В то же время, предложений от работодателей становится больше. Ведь постепенно, особенно в западных областях Украины и в Киеве, восстанавливаются рабочие места и создаются новые.

В каких специалистах сегодня нуждаются работодатели больше всего и в каких сферах наибольшие зарплаты - рассказал основатель одного из рекрутинговых агентств Сергей Марченко в интервью "Украинскому радио".

Кого ищут работодатели сегодня

По словам эксперта, работодатели сейчас больше всего ищут менеджеров по продажам, розничных продавцов, клиент-менеджеров. Также есть спрос на бухгалтеров и руководителей, а по рабочим профессиям - это водители, повара, рабочие.

А вот самые большие зарплаты в сфере IT. Однако это не значит, что попасть на одну из самых высокооплачиваемых должностей может только математик или программист.

"Там очень много вакансий в менеджменте, продажах, дизайне. Это разработчики компьютерных игр, люди, которые умеют рисовать, у них хорошо развито внимание. Есть смысл обратить внимания на сферу ИТ, сейчас существуют курсы, которые помогают стать ИТ-специалистом даже без опыта. Если взять другие сферы, то самыми высокооплачиваемыми являются специалисты по продажам и менеджменту", - комментирует Марченко.

Где проще всего найти работу?

Больше всего вакансий, утверждает эксперт, в Киеве. Именно столица Украины остается сегодня лидером рынка труда.

При этом, "серьезный толчок получила удаленная работа. Поэтому если у вас есть желание переквалифицироваться и работать дистанционно - то это довольно хороший вариант сегодня.

"Люди, работающие удаленно, имеют клиентов не только в Украине, но и в других странах - в глобальном мире, где нет войны и остались заказы", - говорит Марченко.

Кроме того, специалист советует украинцам "не залипать в одной профессии на всю жизнь". Тем более, что перепрофилирование - это мировой тренд.

"Есть смысл подумать о переквалификации, если работы по вашей специальности нет. И для этого есть различные возможности. Множество программ для онлайн-обучения, много ресурсов предоставляют это обучение бесплатно", - советует эксперт.

К слову, перед тем мы писали, кому в Киеве сложнее всего найти работу ведь на одну вакансию претендуют до 70 человек.

Напомним также, что на днях Верховная Рада ввела новую форму трудовых договоров.

Добавим, что в Украине будут бесплатно учить IT даже "чайников".

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