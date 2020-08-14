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В Одесі чоловік "замінував" аеропорт: заблокував пасажирів на кілька годин

Одеса, П'ятниця 14 серпня 2020 09:42
В Одесі чоловік "замінував" аеропорт: заблокував пасажирів на кілька годин
В Одесі чоловік замінував аеропорт (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці кілька годин шукали вибухівку в будівлі аеропорту в Одесі

В Одесі 52-річний чоловік повідомив про замінування будівлі аеропорту. Він подзвонив у поліцію з власного мобільного телефону і пригрозив підірвати пасажирський комплекс.

Після повідомлення про мінування в терміналі аеропорту Одеси, з будівлі були виведені понад триста пасажирів, робота була заблокована, а фахівці почали шукати вибухівку. Деталі події повідомили в програмі "ТСН. Ранок".

Чоловік попередив, що в певний час підірве пасажирський комплекс аеропорту, але свої вимоги так і не озвучив. Після декількох годин обстеження будівлі вибухотехніки не виявили небезпеки.

Псевдомінера виявили буквально за пів години, ним виявився 52-річний житель міста Одеси, який працює в обласному центрі приватним охоронцем. Чоловіка негайно затримали. На допиті він розповів, що зробив такий вчинок, через те, що йому не вистачає уваги до власної персони.

Відкрито кримінальне провадження за повідомленням про мінування і порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до шести років.

Нагадаємо, це не перший випадок мінування в Україні за останній час. Раніше у Луцьку чоловік захопив автобус з пасажирами та утримував заручників майже цілий день. Поліції він повідомив, що має вибуховий пристрій.

Також ми розповідали про те, що у Харкові повідомили про мінування великого торгового центру, довелося евакуювати майже 4 тисячі осіб.

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