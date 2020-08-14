В Одессе мужчина "заминировал" аэропорт: заблокировал пассажиров на несколько часов

В Одессе мужчина заминировал аэропорт (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты несколько часов искали взрывчатку в здании аэропорта в Одессе

В Одессе 52-летний мужчина сообщил о минировании здания аэропорта. Он позвонил в полицию с собственного мобильного телефона и пригрозил подорвать пассажирский комплекс.

После сообщения о минировании в терминале аэропорта Одессы, из здания были выведены более трехсот пассажиров, работа была заблокирована, а специалисты начали искать взрывчатку. Детали происшествия сообщили в программе "ТСН. Ранок".

Мужчина предупредил, что в определенное время подорвет пассажирский комплекс аэропорта, но свои требования так и не озвучил. После нескольких часов обследования здания взрывотехники не обнаружили опасности.

Псевдоминера обнаружили буквально за полчаса, им оказался 52-летний житель города Одессы, который работает в областном центре частным охранником. Мужчину немедленно задержали. На допросе он рассказал, что совершил такой поступок, так как ему не хватает внимания к собственной персоне.

Открыто уголовное производство по сообщению о ложном минировании и нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Напомним, это не первый случай минирования в Украине за последнее время. Ранее в Луцке мужчина захватил автобус с пассажирами и удерживал заложников почти целый день. Полиции он сообщил, что имеет взрывное устройство.

Также мы рассказывали о том, что в Харькове сообщили о минировании крупного торгового центра, пришлось эвакуировать почти 4 тысячи человек.