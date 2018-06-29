В Одесі розгромили і пограбували храм УПЦ МП

В місті цей випадок не є поодиноким

В Одесі в ніч з 27 на 28 червня був розгромлений і пограбований храм на честь Донської ікони Божої Матері, який розташований на Західному кладовищі міста. Про це повідомляє сайт Одеської єпархії Української православної церкви.

Чотири злочинця зламали віконні жалюзі і розбили вікно, таким чином, їм вдалося пробратися в храм і почати трощити усе всередині. Вандали відключили сигналізацію, яка спрацювала, і пошкодили блок з камерами відеоспостереження.

Фото: храм Донської ікони Божої Матері (eparhiya.od.ua)

Зловмисники розкидали і розбили церковне начиння і зламали кружки для пожертвувань, де збираються гроші на будівництво першого в Україні православного хоспісу "Покров" для онкохворих.

Грабіжники втекли, коли почули охоронця кладовища, який прийшов на звук сигналізації. Була викликана поліція. Співробітники зафіксували сліди пограбування.

Одеська єпархія також зауважила, що за останні кілька років це вже не перший випадок такого акту вандалізму. Вже було пограбовано понад 50 православних храмів, але жодного з грабіжників не знайдено.

Нагадаємо, в Полтавській області небезпечний злочинець втік з зали суду.

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