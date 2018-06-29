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Интервью

В Одессе разгромили и ограбили храм УПЦ МП

STYLERLIFE        29.06.2018 - 14:40
Иллюстративное фото (pixabay.com/Donations_are_appreciated)
Иллюстративное фото (pixabay.com/Donations_are_appreciated)

В городе этот случай не является единичным

В Одессе в ночь с 27 на 28 июня был разгромлен и ограблен храм в честь Донской иконы Божией Матери, который расположен на Западном кладбище города. Об этом сообщает сайт Одесской епархии Украинской православной церкви.

Четыре преступника взломали оконные жалюзи и разбили окно, таким образом, им удалось пробраться в храм и начать крушить все внутри. Вандалы отключили сработавшую сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения.

Фото: храм Донской иконы Божьей Матери (eparhiya.od.ua)

Злоумышленники разбросали и разбили церковную утварь и взломали кружки для пожертвований, в которые собираются деньги на строительство первого в Украине православного хосписа "Покров" для онкобольных.

Грабители сбежали, когда услышали пришедшего охранника кладбища, который пришел на звук сигнализации. Была вызвана полиция. Сотрудники зафиксировали следы ограбления.

Одесская епархия также заметила, что за последние несколько лет это уже не первый случай такого акта вандализма. Уже было ограблено более 50 православных храмов, но ни одно из грабителей не найдено.

Напомним, в Полтавской области опасный преступник сбежал из зала суда.

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Теги: церковь, Одесса, грабители
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