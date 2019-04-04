Один з найкращих: помер відомий український журналіст

Тарас Москалюк помер у четвер, 4 квітня. Про смерть відомого українського журналіста, регіонального директора каналу "112 Україна" у Facebook повідомили його друзі та колеги.

Відомо, що 47-річний журналіст помер через наслідки важкої пневмонії. Для всіх, хто знав Тараса, така звістка стала трагічною несподіванкою. Вони виявляють скорботу по його смерті.

Тарас Москалюк помер - причина смерті і біографія журналіста (скрін: facebook.com)

"Вчора не стало одного з найкращих людей, які зустрічалися в моєму житті... Позитив, доброта, приголомшливе почуття гумору, турбота про всіх, хто поруч з ним", - написала журналістка Надія Кашата.

"Рідко зустрічав настільки позитивних людей. У наш нервовий час він примудрявся підтримувати хороші людські стосунки майже з усіма", - поділився журналіст Євген Ясенов.

Тарас Москалюк помер - причина смерті і біографія журналіста (скрін: facebook.com)

Тарас Москалюк народився 14 лютого 1972 року в Дружківці. Закінчив філологічний факультет Донецького державного університету. Після працював журналістом на телеканалах "7х7", ТРК "Україна", "П'ятий канал", "112 Україна".

З 2014 року керував регіональним відділом телеканалу "112 Україна".

Прощання з журналістом відбудеться в суботу об 11:00 за адресою: Київ, Байкова 16.

Тарас Москалюк помер - причина смерті і біографія журналіста (фото: facebook.com)

Раніше ми писали про смерть відомого політика Василя Габора, який пішов з життя 4 квітня. Депутат постраждав у ДТП у Тернопільській області 27 квітня.

Нагадаємо, 4 квітня після тривалої хвороби помер відомий радянський кінорежисер Георгій Данелія, автор таких культових картин, як "Афоня" і "Міміно".